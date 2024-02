Erick Pulga brilha, mas goleada do Ceará passa também por outros destaques individuais

O atacante Erick Pulga tem sido o principal jogador do Ceará no início de 2024, e na goleada por 6 a 0 sobre o Atlético-CE, na noite da última quinta-feira (1º), o camisa 16 confirmou o bom momento, com dois gols marcados e nova boa atuação. Mas, além dele, outros nomes se destacaram individualmente.

O zagueiro David Ricardo fez boa partida, vencendo praticamente todos os duelos individuais, marcando gol de cabeça e ainda quase marcando o 2º - acertou a trave. Na defesa, Matheus Bahia foi outro que também fez jogo sólido, em nova atuação interessante, como já havia sido nas partidas anteriores.

Lourenço e Lucas Mugni foram muito bem no meio de campo. O camisa 97 foi capitão da equipe e demonstrou consistência e regularidade, enquanto o número 10 teve sua melhor atuação desde que chegou, contribuindo com assistência para o gol de David Ricardo e demonstrando boa visão de jogo para acelerar com passes verticais ou cadenciar quando necessário.

Aylon atuou novamente como centroavante e balançou as redes, aproveitando boa assistência de Facundo Castro pela ponta direita. O chileno, porém, ainda mostra que precisa de um pouco mais de tempo para se encaixar, assim como Jorge Recalde. Os dois estrangeiros possuem qualidade, mas buscam melhor entrosamento com os companheiros.

SUBSTITUTOS

Legenda: Guilherme Castilho marcou dois gols no segundo tempo. Foto: Kid Júnior / SVM

No 2º tempo, saíram do banco Guilherme Castilho, Facundo Barceló, Bruninho, Janderson e Lucas Ribeiro.

Os três primeiros tiveram participação positiva. Castilho fez dois gols e se destacou. Facundo Barceló, mesmo em poucos minutos, mostrou muita qualidade, participando das ações ofensivas, auxiliando com passes efetivos e levando perigo real ao Atlético. Bruninho deu assistência para o 2º gol de Pulga e vem pedindo passagem na disputa com Recalde.

Janderson foi que entrou mal. Perdeu um gol feito, não deu continuidade aos ataques que foi acionado e mostra que está ficando pra trás na disputa por espaço. Lucas Ribeiro entrou no lugar de David Ricardo e pouco participou.

De todo modo, o Ceará apresentou evolução também coletiva, construindo um placar que dá, também, mais confiança para os próximos desafios.