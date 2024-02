Ceará x Atlético-CE: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará encara o Atlético Cearense, às 20h30, desta quinta-feira (1), pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Contra a Águia, que ainda não venceu na competição, o Vozão ocupa a segunda colocação do seu grupo e quer chegar à liderança ao término da rodada. O confronto acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

O time de Vagner Mancini teve pouco tempo de preparação para o duelo diante da Águia da Precabura. O Vozão tem quatro pontos conquistados no empate diante do Maracanã e o triunfo sobre o Floresta. O Alvinegro contou com três dias de atividades antes da partida, tempo para mexidas pontuais entre os titulares da equipe.

Do outro lado, o Atlético Cearense vem de duas derrotas consecutivas e nenhum ponto somado no estadual. O time do português João Carlos Moura foi derrotado por Iguatu e Ferroviário. A ideia da equipe é conseguir a permanência na elite do futebol cearense.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo site do ge.globo/ce, além da rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, e no Tempo Real do Diário do Nordeste.

DÚVIDAS E MEXIDAS NO VOZÃO

Os zagueiros Matheus Felipe e Ramon Menezes são dúvidas para o confronto desta noite. O primeiro trata uma lesão muscular na coxa direita e não enfrentou o Floresta, na última rodada. O segundo saiu lesionado na etapa final da partida contra o Lobo da Vila Manoel Sátiro, no PV, e, assim, também deve ser poupado.

Com isso, Lucas Ribeiro e David Ricardo devem ser os titulares nas vagas dos possíveis desfalques de Vagner Mancini. O primeiro ainda não iniciou uma partida na onzena alvinegra nesta temporada. Já o segundo foi titular boa parte de 2023 no time de Porangabuçu, mas viu os recém-contratados formarem a dupla inicial do técnico.

Ainda depois de bater o Floresta pela segunda rodada, o técnico do Vozão admitiu que deve mexer no time para os próximos jogos. Isso é com base nos confrontos diante de Atlético Cearense, pelo estadual, que pode deixar a equipe na liderança, e a estreia na Copa do Nordeste, diante do Juazeirense.

Outro que saiu antes do fim da partida no PV foi o meia Lourenço, que sentiu e foi substituído por Richardson. Além dele, o atacante Pablo, que subiu recentemente ao time profissional do Ceará, tratava de reforço muscular interno no Cesp, Centro de Saúde e Performance do Ceará.

OPÇÕES NO ATAQUE

Diante da Águia da Precabura, Mancini deve fazer mudanças também no setor ofensivo. No primeiro recorte, Erick Pulga continua sendo o responsável pelas principais jogadas do Alvinegro na ponta-esquerda. O atleta recebe a confiança no time desde o final da Série B do ano passado.

A dúvida do treinador fica para a vaga de centroavante, com Aylon, Saulo Mineiro e Facundo Barceló brigando pelo espaço. Os dois primeiros já tiveram oportunidade entre os titulares.

Legenda: O centroavante se junta a Facundo Castro, Jorge Recalde e Lucas Mugni como os estrangeiros que estão vestindo a camisa do Vovô na temporada de 2024 Foto: LUCAS CATRIB / SVM

Após a vitória sobre o Lobo da Vila Manoel Sátiro, o treinador destacou que o uruguaio deve iniciar no banco de reservas contra o Atlético Cearense. A ideia é dosar e ir colocando o “camisa 9” do Alvinegro aos poucos em campo. Em 2023, Barceló marcou 14 gols em 40 partidas pelo Guarani, do Paraguai.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Ceará e Atlético Cearense já se encontraram em 29 oportunidades até aqui, isso a contar na fase “Uniclinic” da equipe da Lagoa Redonda. O Alvinegro carrega ampla vantagem nos confrontos com 17 vitórias, diante de 6 triunfos atleticanas e 6 empates.

As equipes voltam a se enfrentar depois de três anos. O último encontro foi pelo Cearense de 2021, quando o Vozão goleou por 5 a 2, ainda sob comando de Guto Ferreira. Os gols do alvinegro foram marcados por Fernando Sobral e Jorginho, cada um com dois tentos marcados, e Cléber. Do lado adversário, Olávio e Valdo Bacabal balançaram as redes.

A última vez que a Águia levou a melhor sobre o Vozão foi em 2018, quando venceu por 1 a 0, com gol de Marciel. Na época, a equipe ainda era denominado Uniclinic.

DE OLHO NA ÁGUIA

O Atlético Cearense briga para permanecer na Série A do Campeonato Cearense. O time marcou apenas um gol e sofreu quatro tentos até aqui no estadual. A Águia foi derrotado pelo Iguatu na estreia e, na última rodada, perdeu para o Ferroviário.

No ataque, o técnico João Carlos Moura tem as opções dos experientes Siloé, de 32 anos, e Ari, que tem 38 anos. O primeiro atuou no Ceará nas temporadas de 2015 e 2016. Já o segundo divide as funções de centroavante em campo e, fora dele, como investidor e gestor do clube da Lagoa Redonda.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni (Guilherme Castilho) e Jorge Recalde; Facundo Castro (Aylon), Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético Cearense: Gabriel; Renê, Diogo, Miguel e Nailton; Edvaldo, João Marcos, Mattoso e Breno; Ari e Neto. Técnico: João Carlos Moura.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X ATLÉTICO CEARENSE

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 31/01/23 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes

Árbitro Assistente 1: Cleberson do Nascimento Leite

Árbitro Assistente 2: José Moracy de Sousa e Silva

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda