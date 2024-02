Aos 16 anos, 'Caiozim' assina seu primeiro contrato com o Ceará; conheça o atleta

O volante José Wilson de Araújo Neto, mais conhecido como Caio ou “Caiozim”, assinou, nesta sexta-feira (2), seu primeiro contrato profissional com o Ceará. O jogador de 16 anos assinou um vínculo de 3 temporadas com o Vovô, podendo estender o contrato por mais 2 anos.

Veja também

O atleta, que atua no time sub-17 do Alvinegro de Porangabussu, fez parte da preparação de pré-temporada junto ao elenco principal do clube, para a temporada de 2024, por conta disso, não chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

No último ano, Caio disputou, e conquistou, o campeonato cearense e a Copa Seromo sub-17 como o Vovô, além de ter disputado o campeonato brasileiro da categoria.

Em setembro do último ano, Caio, que defende o alvinegro desde 2022, chamou a atenção do Flamengo, após uma partida entre as equipes na Cidade Vozão, em Itaitinga, no último jogo do Campeonato Brasileiro sub-17.

TRANSIÇÃO PARA O PROFISSIONAL

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, o gerente de futebol da base do Ceará, Alessandro Queiroz, contou qual o planejamento do clube para a transição do jogador.

Alessandro Queiroz Gerente de futebol da base do Ceará. “Ele [Caio] será utilizado onde acharmos que ele se encaixe melhor. Seja no sub-17, no sub-20 ou no profissional. Lógico que o profissional é a preferência, mas, quando ele não for relacionado, ele jogará por uma das categorias da base”

Caio foi relacionado, pela primeira vez, para a partida contra a Juazeirense, no próximo domingo (4), às 19 horas, em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste de 2024. O volante também participou do treino aberto que o clube realizou no início do ano, no estádio Presidente Vargas.

*Sob supervisão do editor João Bandeira Neto