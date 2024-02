Mancini aprova estreia do atacante Facundo Barceló: 'Ele é um 9 de fato'

O atacante Facundo Barceló fez sua estreia pelo Ceará na goleada de 6 a 0 diante do Atlético, na quinta-feira (1), no PV, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Ele jogou cerca de 20 minutos ao entrar no lugar do paraguaio Jorge Recalde e foi elogiado pelo técnico Vágner Mancini.

O treinador alvinegro destacou a caraterística dele como um camisa 9 nato.

“A gente até falou no vestiário após o jogo que entrou realmente um camisa 9 naquele momento do jogo. A gente percebe pela movimentação e pela forma como ele brigou com os zagueiros, que ele é um 9 de fato. O Aylon vem muito bem no time, mas é de movimentação, que abre espaço e ajuda muito a marcar, fez até seu gol porque é oportunista, mas o Barceló demonstrou para a gente nesses 20 minutos que é o cara de área", disse o técnico.

De acordo com as estatísticas do footstats, Barceló finalizou duas vezes e deu 5 passes certos no jogo. Mancini avaliou a atuação dele.

“Ele teve várias situações de gols em pouco tempo. Até achei que em uma que ele tocou e deveria ter chutado, e em outra ele chutou e deveria ter tocado. Mas às vezes o jogador entra, sabe que tomou a decisão errada no lance anterior e tenta consertar até para que seja agradável para todo mundo”, analisou Mancini.

Por fim, Mancini destacou os pontos fortes de Barceló, afirmando que ele deve receber mais uma oportunidade, agora diante do Juazeirense, no domingo, pela estreia da Copa do Nordeste.

“No jogo de domingo agora, que ele deve jogar, é uma boa oportunidade para a gente ver realmente o quanto ele pode entregar. Mas já vi pelo jogo de hoje que ele vai ser uma peça importante para nós, porque além de brigar muito, tem jogo aéreo, boa movimentação, saiu bem dos dois lados em campo, tudo isso chama atenção. Já tinhamos visto isso nos jogos anteriores deve a vinda ao Ceará". finalizou o técnico.

Para o duelo contra o Juazeirense pela Copa do Nordeste, no próximo domingo (4), às 19 horas, fora de casa, o treinador poupará 10 jogadores titulares, que sequer viajaram.