Com a agenda de fevereiro cheia de jogos, o Ceará divide suas atenções entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. De um lado, o Alvinegro busca retomar sua hegemonia no estadual e quebrar a sequência do seu maior rival. Do outro, a equipe entra como atual campeão do regional e vai em busca do tetracampeonato na competição. o CearáCast conta com apresentação de Samuel Conrado e comentários de Vladimir Marques e João Vitor Paiva.

