Olimpíadas de Paris 2024: Djokovic vence, com tranquilidade, australiano Ebden na estreia do tênis

O tenista sérvio Novak Djokovic estreou no torneio de simples dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste sábado (27) com uma vitória arrasadora sobre o australiano Matthew Ebden. Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em apenas 48 minutos.

Campeão de 24 Grand Slams, o sérvio busca seu primeiro ouro olímpico em Paris, um dos poucos títulos que faltam em seu currículo. Afiado no saque, Djokovic impôs seu favoritismo sobre Ebden, que tentou trazer o sérvio para a rede, mas a estratégia claramente não deu certo.

O australiano, especialista nas duplas, ofereceu a raquete ao público, despertando uma onda de apoio. Mas 'Nole' manteve o foco e não deu chances para uma reação, selando a vitória com apenas um game perdido na partida.

Na segunda rodada, Djokovic pode ter um duelo épico contra o espanhol Rafael Nadal, que estreia no domingo (28) contra o húngaro Marton Fucsovics.