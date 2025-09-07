Com seis jogadores do Fortaleza, Brasil é Campeão Mundial de Futsal AMF Sub-13
Na final, os três gols brasileiros foram marcados por atletas do Leão
Na tarde deste domingo (7), o Brasil derrotou a equipe da Colômbia, por 3 a 1, na última rodada do quadrangular final da World Cup C13 Futsal AMF e se sagrou Campeão Mundial Sub-13. Com 100% de aproveitamento, a Seleção Brasileira contou com seis atletas do Fortaleza.
Atletas do Sub-13 do Fortaleza campeões na Holanda e na Itália, Matheusão, Ronny Caetano, Arthur Costenaro, Cristiano Ronaldo, Arthur Patrício e Marcos Vinícius estão entre os convocados que conquistaram o mundial.
Em uma campanha irretocável, a Seleção Brasileira estreou vencendo a Colômbia por 2 a 0. Na segunda rodada, goleou a Austrália por 11 a 1. No último confronto da primeira fase, o triunfo diante México por 9 a 0 fez com que o Brasil avançasse para o quadrangular final com a melhor campanha.
No quadrangular final, a Seleção Brasileira goleou o Canadá por 5 a 1 e venceu o Paraguai por 4 a 1, criando a possibilidade de empatar diante da Colômbia na última rodada para conquistar o troféu.
Na partida que ganhou contexto de final, os três gols brasileiros foram marcados por atletas do Fortaleza. Ronny Caetano, Cristiano Ronaldo e Arthur Costenaro garantiram o título mundial para a amarelinha.