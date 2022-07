Com Pacajus, Série D define classificados para segunda fase; veja times e confrontos

A Fase de Grupos da Série D do Brasileirão chegou ao fim neste domingo (17). Ao todo, 32 times vão participar da próxima fase, entre eles, o Pacajus. Único dos três cearenses a seguir na disputa. Icasa e Crato foram eliminados nesta primeira fase. O chaveamento dos confrontos já foi determinado, e os confrontos serão entre os dias 23 e 31 de julho.

PACAJUS AVANÇA

Após vencer o 4 de julho por 3 a 1, no Estádio Ronaldão, o Pacajus encerrou a Primeira Fase em terceiro lugar e garantiu vaga na etapa dos mata-matas. As quatro melhores equipes de cada um dos oito grupos se classificaram.

Agora, o Índio do Vale do Caju é o único time cearense a seguir na competição. O time da região metropolitana somou 20 pontos em 14 jogos. Ao todo, foram 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Veja a tabela completa.

CONFRONTOS

O chaveamento da Segunda Fase e das oitavas de final já foram definidos. Os classificados do Grupo 1, por exemplo, enfrentam os do Grupo 2. Assim, a ordem segue as posições na tabela: Grupo 3 x Grupo 4, Grupo 5 x Grupo 6 e Grupo 7 x Grupo 8. Os duelos serão de ida e volta.

Juventude Samas x Amazonas

Sousa x Lagarto

São Raimundo-AM x Tocantinópolis

Santa Cruz x Retrô

São Raimundo-RR x Moto Club

Jacuipense x América-RN

Pacajus x Rio Branco-AC

Afogados x ASA

Nova Venécia x Brasiliense

Portuguesa-RJ x Aimoré

Costa Rica-MS x Bahia de Feira

Azuriz x São Bernardo

Real Noroeste x Anápolis

Oeste x Caxias

Operário VG x Pouso Alegre

FC Cascavel x Paraná



AGENDA DE JOGOS - SÉRIE D

Segunda fase: ida (23/07 e 24/07) e volta (30/07 e 31/07)

Oitavas de final: ida (06/08 e 07/08) e volta (13/08 e 14/08)

Quartas de final: ida (20/08 e 21/08) e volta (27/08 e 28/08)

Semifinais: ida (03/09 e 04/09) e volta (10/09 e 11/09)

Final: ida (18/09) e volta (25/09)

