Clubes da Série D solicitam apoio financeiro da CBF e presidente convoca representantes para reunião

Os representantes dos 64 clubes da Série D do Campeonato Brasileiro se reunirão com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, no dia 5 de julho, para discutir um possível aporte financeiro para as equipes.

O vice-presidente da Liga do Nordeste, responsável pela administração da Copa do Nordeste, e ex-presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior publicou nas redes sociais um ofício, enviado por Ednaldo Rodrigues, convocando os clubes e as federações para a reunião presencial na sede da CBF.

A CBF acaba de convocar as 27 federações e todos os 64 clubes da Série D, pra uma reunião presencial no dia 5 de julho na sede da CBF.

Recentemente, a entidade repassou R$ 400 mil aos clubes da Série C, sendo o segundo aporte destinado às equipes. No início do ano, R$ 250 mil haviam sido liberados aos 20 times.

Pacajus, Icasa e Crato são os representantes cearenses na competição nacional e, em caso de concordância entre os dirigentes de clubes e federações, além do presidente da CBF, serão beneficiados.