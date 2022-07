Icasa sofre empate do Globo FC, é eliminado da Série D e dá adeus ao sonho do acesso

O Icasa abriu o placar, mas não segurou o resultado diante do Globo FC. Com o empate de 1 a 1, a equipe cearense foi eliminada da Série D e não segue para a fase mata-mata do torneio nacional. Assim, não terá mais chance de brigar pelo acesso à Série C. O estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN), recebeu o duelo da 14ª rodada neste sábado (16).

Assim, o time caiu de 3º para 5º lugar do Grupo 3 e está fora da zona de classificação. O grupo comandado por Leandro Campos encerrou a participação com 22 pontos. Ao todo, foram 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

A equipe tinha a vantagem do empate, mas foi eliminada por saldo de gols após o Afogados golear o São Paulo Crystal por 7 a 0. Resultado que o fez ter 11 de saldo e subir para a 4ª posição, garantindo vaga no mata-mata.

O JOGO

Precisando do resultado, o Globo começou na pressão. Maranhão teve grande chance aos 5 minutos, mas foi cortado pela defesa do Icasa. Com a vantagem do empate, a equipe cearense trabalhou a bola. Aos 12', Júnior Mandacaru e Bull quase abriram o placar para o Verdão.

Aos 23', Júnior Mandacaru deixou o Icasa em vantagem. O camisa 9 abriu o placar no Barretão. O time cearense continuou a buscar maior vantagem, mas o jogo seguiu sem mudanças para o intervalo.

No segundo tempo, o Galinho volta a pressionar. O duelo ficou mais pegado. Aos 21', Tales mandou forte para o gol, mas Flaysmar fez a defesa. Enquanto Icasa pouco levou perigo, o Globo partiu para o ataque. Aos 46', Flávio deixa tudo igual. O resultado elimina o time cearense da fase mata-mata.

CRATO ELIMINADO

Sem chances de avançar no torneio, o Crato sofreu mais uma derrota também nesta tarde. A equipe foi vencida por 3 a 1 pelo Retrô, no Estádio Inaldão. O Azulão encerra a participação em último do Grupo 3, somando apenas 5 pontos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil