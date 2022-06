Pela Série D, Pacajus e Crato perdem fora de casa

A tarde não foi nada boa para os cearenses que entraram em campo, neste sábado (11), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Pacajus foi derrotado por 1 a 0 pela Tuna Luso (PA), no Estádio do Souza, em Belém (PA). Já o Crato, atuando no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN), perdeu por 3 a 0 para o Globo (RN).

Na primeira partida, o gol que decretou a vitória da Tuna Luso sobre o Pacajus foi marcado por Joel Araújo. Apesar do resultado, o Cacique do Vale do Caju permanece na segunda posição do grupo 2, com 15 pontos somados.

Na próxima rodada, o Pacajus recebe o Juventude Samas (MA), na sexta-feira (17), às 20h, no Estádio Ronaldão, em Pacajus (CE).

Em situação oposta no grupo 3, o Crato somou sua sétima derrota em nove jogos. Com dois gols de Joãozinho e outro de Matheus, o time caririense saiu com mais um resultado negativo, fora de casa. O Azulão foi ultrapassado pelo adversário potiguar e assumiu a laterna da chave com 4 pontos.

O time da região do Cariri cearense volta a campo no próximo sábado (18), às 15h, para encarar o São Paulo Crystal (PA), no Estádio Mirandão, no Crato (CE).

AINDA VAI JOGAR

Outro representante cearense na Série D, o Icasa encara o Retrô (PE), neste domingo (12), às 17h, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).