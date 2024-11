Com novos vices, João Paulo Silva será candidato à reeleição no Ceará

O atual presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva, deve registrar chapa para concorrer à reeleição nesta quarta-feira (13), data limite para a inscrição de candidatos ao pleito que vai definir a nova diretoria executiva do Vovô, no dia 28 de novembro.

O dirigente deve concorrer com novos vice-presidentes, no entanto. O Diário do Nordeste apurou que três nomes estão cotados para ser o primeiro vice, enquanto o segundo deve ter como nome o empresário Celso Rodrigues, que é também vice-prefeito eleito de Itaitinga.

Quanto à concorrência pela primeira vice-presidência, as conversas de bastidores durante as últimas semanas levaram a três advogados, ligados a diferentes alas.

O primeiro é Pedro Jorge, atual diretor de governança e sustentabilidade, considerado mais próximo dos conselheiros considerados mais conservadores. Em vigor também está o nome de Ernando Uchôa Sobrinho, que já foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE). Por último, Antônio José Maia, que presidiu a comissão de reforma do estatuto em 2024. Este último é visto como uma via mais moderada para compor a chapa.

A definição de quem serão os próximos dois vice-presidentes de João Paulo Silva será definida em reunião ainda nesta tarde de quarta, em razão da necessidade de registro da chapa. Atualmente, Alexandre Frota e Carlos Moraes ocupam esses espaços.

A troca dos vices é uma tentativa de atender aos anseios internos de muitos conselheiros por algo novo numa segunda gestão de João Paulo Silva. Oficialmente, o dirigente ainda não confirma que será candidato, porém muitos de seus apoiadores garantem que ele estará no pleito.

Oposição

Até o momento, dois nomes se colocaram como candidatos à presidência do Ceará. O primeiro foi Pedro Gabriel, que já concorreu com João Paulo em março de 2023. O outro é o radialista Airton Martins, que se intitula como terceira via.

Os dois ainda não registraram chapas até o momento, mas também precisam se inscrever até o fim do dia. A eleição do Ceará ocorrerá dia 28 de novembro, com apenas conselheiros e sócios-proprietários votando.