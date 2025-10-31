Diário do Nordeste
Com Lucas Crispim e festa da torcida, Fortaleza embarca para jogo com Santos; veja lista

As equipes se enfrentam neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pela Série A

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 13:33)
Jogada
Legenda: A torcida do Fortaleza marcou presença no embarque tricolor para o jogo com o Santos
Foto: Raisa Martins / SVM

A delegação do Fortaleza embarcou na tarde desta sexta-feira (31) para São Paulo, onde encara o Santos no sábado (1º), às 16h, na Vila Belmiro, em uma decisão pela permanência na Série A do Brasileiro. O técnico argentino Martín Palermo relacionou 24 jogadores, que foram recebidos com festa da torcida tricolor no Aeroporto.

Na ocasião, diversos torcedores demonstraram apoio, cantaram músicas do clube e também bateram fotos com o elenco e a comissão técnica. A atmosfera positiva chega devido ao tamanho do desafio, com o embate marcando um confronto direto: o Leão é o 18º colocado, com 27 pontos, enquanto o Peixe aparece em 16º, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 32. Logo, uma vitória leonina pode potencializar uma saída do Z-4, restando nove partidas  para o fim do Brasileirão.

Na lista, a principal surpresa é o retorno do meia Lucas Crispim, que estava no departamento médico. Como opções do setor, além do camisa 10, o comandante também conta com Pochettino

Em contrapartida, uma novidade negativa é a ausência do volante Rodrigo, que sofreu um estiramento ligamentar no joelho esquerdo. Deste modo, se soma aos outros cinco jogadores que também estão em recuperação no DM: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Matheus Pereira e os atacantes Allanzinho e Marinho.

Lista de relacionados do Fortaleza contra o Santos

  • Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
  • Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa
  • Zagueiros: Brítez, Ávila, Kuscevic e Lucas Gazal
  • Meio-campistas: Lucas Crispim, Pablo Roberto, Pochettino, Rossetto, Pierre e Lucas Sasha
  • Atacantes: Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Herrera

Departamento médico do Fortaleza

  • João Ricardo: em recuperação após cirurgia no ombro direito;
  • ⁠Marinho: entorse no tornozelo esquerdo;
  • Benevenuto: edema no músculo posterior da coxa direita;
  • Matheus Pereira: edema no músculo posterior da coxa direita;
  • Allanzinho: edema no músculo adutor da coxa direita;
  • Rodrigo: estiramento ligamentar no joelho esquerdo.
