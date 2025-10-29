Diário do Nordeste
Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

A tendência é que este jogo seja marcado para a Data Fifa de novembro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
29 de Outubro de 2025
Jogada
Legenda: Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana
Foto: Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 na última terça-feira (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. Com o resultado, o Galo avançou à final do torneio.

O fato do time mineiro ter avançado a decisão mexe diretamente na reta final da Série A do Brasileirão 2025. O Atlético-MG é um dos times ameaçados de rebaixamento, estando atualmente na 13ª colocação, somando 36 pontos em 29 partidas.

Além disso, o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli tem um jogo atrasado na Série A do Brasileirão 2025. A partida é contra o Fortaleza, pela 16ª rodada do torneio. A tendência é que este jogo seja marcado para a Data Fifa de novembro. 

A final da Sul-Americana será disputada no dia 22 de novembro, quando o Atlético-MG irá enfrentar o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e Lanús, da Argentina.

Daniel Farias Há 1 hora
