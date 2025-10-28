Diário do Nordeste
Atlético-MG anuncia que vai deixar a Libra e retornar à Liga Forte União

Clube disse que, embora vá se desligar da LIBRA, continuará honrando o contrato vigente com a associação

(Atualizado às 12:47)
Jogada
Legenda: A LFU — associação que reúne 33 clubes brasileiros, 11 dos quais da Série A
Foto: Daniela Veiga / Atlético

O Atlético Mineiro anunciou nesta terça-feira (28), que vai deixar a associação LIBRA para retornar à Liga Forte União (LFU). No comunicado, o clube informou que irá negociar parte de seus direitos econômicos relativos ao Campeonato Brasileiro. Tal negociação envolverá a empresa Sports Media Entertainment, que ficará responsável por adquirir um percentual desses direitos, sem que ainda tenha sido revelado o valor desse percentual, o montante envolvido ou o prazo da operação. 

"O Atlético dará esse passo para somar, liderar pelo exemplo e contribuir para uma liga unificada que promova equilíbrio competitivo, crescimento dos clubes e sustentabilidade financeira", disse a nota do clube.

O Atlético-MG informou que, embora vá se desligar da LIBRA, continuará honrando o contrato vigente com a associação, que segue até o fim de 2029. Segundo o clube, a mudança visa “somar, liderar pelo exemplo e contribuir para uma liga unificada que promova equilíbrio competitivo, crescimento dos clubes e sustentabilidade financeira”. 

A LFU — associação que reúne 33 clubes brasileiros, 11 dos quais da Série A — foi criada em 2022 com o objetivo de modernizar a governança do futebol nacional, garantir maior transparência, sustentabilidade e profissionalização.


Clubes da Liga Forte Futebol + Grupo União

América-MG
Athletico-PR
Atlético-GO
Avaí
Botafogo
Ceará
Chapecoense
CRB
Criciúma
Cruzeiro
Coritiba
Corinthians
CSA
Cuiabá
Figueirense
Fluminense
Fortaleza
Goiás
Internacional
Juventude
Londrina
Operário
Sport
Tombense
Vasco
Vila Nova

