Com homenagem a Renato Aragão, Zico reúne estrelas do futebol no Maracanã em jogo beneficente

A edição de 2024 do tradicional “Jogo das Estrelas”, partida beneficente organizada pelo ex-jogador Zico, foi disputada na noite do último sábado (28), reunindo grandes estrelas do futebol mundial no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

A partida contou com uma homenagem ao cearense Renato Aragão, de 89 anos. Foi o ator e comediante natural de Sobral que deu o pontapé inicial da partida no gramado do Maracanã.

Legenda: Jogo das Estrelas de Zico, em 2024 Foto: Casa da Photo

Entre os grandes nomes presentes na partida estavam Zico, Renato Gaúcho, Wesley, Dedé, Fabrício Bruno, Júlio César, Denílson, Bolasie, Quaresma, Carlos Germano, Rivaldo, Djalminha, Sávio, Adriano Imperador, Kuranyi, Marlon Freitas, entre outros.

O time vermelho venceu o time branco pelo placar de 7 a 6, contando inclusive com um gol do próprio Zico. Outro destaque foi Renato Gaúcho, ex-treinador do Grêmio, que conseguiu balançar as redes em duas oportunidades no Maracanã.

A partida contou ainda com a presença de um jogador cearense. Tratou-se do ex-zagueiro Ronaldo Angelim, que passou pelo Fortaleza e teve passagem marcante pelo Flamengo, com o gol do título do Brasileirão de 2009.