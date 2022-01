Com gol no último lance, Iguatu e Ferroviário empatam na estreia do Campeonato Cearense 2022

Iguatu e Ferroviário empataram em 1 a 1 neste sábado (8), no Estádio Morenão, em Iguatu, pela rodada de estreia do Campeonato Cearense 2022. Valderrama marcou para os corais, enquanto Romário empatou para o Azulão.

Com o resultado, as equipes figuram na 2ª e 3ª colocação, respectivamente, podendo ser ultrapassada após o complemento da rodada de abertura do estadual.

Os times voltam a campo na terça-feira (11). O Ferroviário recebe o Caucaia, às 15h, no Domingão, enquanto o Iguatu visita o Pacajus, no Estádio João Ronaldo, às 16h.

O jogo

Iguatu e Ferroviário fizeram um duelo franco no Estádio Morenão, com poucas oportunidades de gols, mas com muitas faltas, com a partida concentrada principalmmente no meio-campo.

As melhores oportunidas durante o 1° tempo foram do Ferroviário. Logo aos 2 minutos, Gabriel Silva recebeu na área, finalizou, mas não conseguiu direcionar. Emerson Souza, aos 6, arrematou de fora, mas mandou sobre o gol de Léo. A melhor chance veio com Edson Cariús, aos 31, após receber na entrada da área e finalizar forte, mas o arqueiro do Azulão defendeu.

O Iguatu, quando tinha a bola, não oferecia risco ao gol de Jonathan.

Na etapa final, com as mudanças do técnico Washington Luiz, o Azulão cresceu de produção. França, que entrou no lugar do Bruno, foi quem levou perigo ao goleiro coral. De cabeça, mandou forte, para a defesa.

Com a partida se encaminhando para o final, o Ferroviário chegou ao gol após uma cobrança de falta de Roni. Valderrama subiu mais alto que a defesa e empurrou para o fundo das redes.

Nos acréscimos do 2° tempo, o gol salvador do Iguatu: Romário recebeu cruzamento na área e cabeceou para o gol, igualando o marcador para o Azulão.