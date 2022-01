Iguatu x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Cearense de 2022 começa neste sábado, 8, para Ferroviário e Iguatu, que se enfrentam no estádio Morenão, em Iguatu, às 16 horas.

A partida é válida pela 1ª rodada da 1ª Fase, que este ano terá um formado diferente. Serão 8 clubes, com 14 rodadas em disputa, com jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados irão direto para as semifinais, enquanto o 3º e 4º lugares enfrentarão Ceará ou Fortaleza, que entram direto nas quartas de finais. O Campeão na 1ª Fase também estará na Copa do Brasil de 2023.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV e pelo Tempo Real do Diário do Nordeste

Favorito?

Assim, sem Ceará e Fortaleza na disputa inicial, o Ferroviário desponta como o favorito à liderança e vaga na Copa do Brasil.

Para isso, o clube manteve o treinador Anderson Batatais, que já havia dirigido o time nas três rodadas finais da Série C do Brasileiro e em dois jogos pela Pré-Copa do Nordeste.

Legenda: O técnico Anderson Batatais foi mantido no cargo após dirigir o clube em poucos jogos na Série C e Pré-Copa do Nordeste Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Embora não tenha avançado de fase nas duas competições, Anderson permanenceu, participou da montagem do elenco e terá um grupo reduzido. O clube contratou 6 reforços e dispensou 18, com o elenco formado por 34 jogadores entre remanescentes e caras novas para iniciar o certame.

Preparação

Como preparação, o time coral enfrentou as equipes Sub-20 de Ceará e Fortaleza e deve iniciar o Estadual com remanescentes entre os titulares, como o lateral Madson, o zagueiro Vitão, o volante Lucas Gonçalves e os atacantes Edson Cariús, Clisman e Gabriel Silva.

"Feliz e motivado, focado para a competição , mais cedo este ano, trabalho forte, trabalho pra gente, focar na estreia, começar com o pé direito. Sabemos que o Cearense, dois jogos por semana, quem tiver bem vai ter mais espaço, precisamos de todos, jogos em cima de jogos. É fazer uma boa estreia, um bom campeonato e conseguir o título", declarou o zagueiro Vitão, um dos remanescentes corais.

Azulão

De volta à Série A do Campeonato Cearense por ser vice-campeão da Série B, o Iguatu será comandado pelo técnico Washington Luiz, com passagens vitoriosas por vários times do futebol cearense, como Icasa, Guarany de Sobral e Guarani de Juazeiro. O Azulão da Princesa reformulou seu grupo para a disputa da elite, contratando 26 jogadores.

Prováveis Escalações

Iguatu:

Leo; Talisson, Uesles, Marconde, e Talys; Denys Baiano, Bruno Ocara e França; Valdeir, Otacilio Neto e Leandro. Técnico: Washington Luiz

Ferroviário:

Jonathan; Madson, Vitão, André Baumer e Emerson; Valderrama, Lucas Gonçalves e Clisman; Luís Henrique, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense - 1ª rodada - 1ª Fase

Data: 8/1/2022

Horário: 16 horas

Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)

Árbitro: Luzimar Siqueira

Assistentes: Moyses Freitas e George Genuca de Souza

Transmissão: FCF TV e Tempo Real do Diário do Nordeste