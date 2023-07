Com duas novas baixas, Fortaleza inicia preparação para encarar Palmeiras nesta terça

A reapresentação do elenco do Fortaleza está marcada para esta terça-feira (7), quando o técnico Juan Pablo Vojvoda vai iniciar os preparativos para enfrentar o Palmeiras, sábado (22), no Allianz Parque. O comandante tricolor terá duas novas baixas para o duelo.

Os jogadores Thiago Galhardo e Caio Alexandre tomaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá e vão ficar de fora contra o Verdão. Os dois são considerados titulares absolutos do Fortaleza. O atacante é vice-artilheiro do Leão, enquanto o volante se destaca pelos bons passes, tendo seis assistências na temporada.

Além deles, o lateral-direito Tinga ainda trata de um edema na coxa direita e não se sabe se terá condições de jogo até sábado. Já Hércules e Pedro rocha estão descartados porque se recuperam de lesões ligamentares no joelho esquerdo.

O Tricolor deve treinar a semana toda em Fortaleza e seguir para São Paulo apenas na sexta (21). Nesse período, jogadores recém-chegados, já regularizados, mas que ainda não estrearam, como Gonzalo Escobar e Pedro Augusto, têm tempo de ganhar entrosamento e, quem sabe, ganharem alguns minutos contra o Palmeiras. O zagueiro Tobias ainda aguarda ter o nome publicado no BID.