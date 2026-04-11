Com destaque para clássico entre Icasa e Guarani, veja jogos da 5ª rodada da Série B Cearense

A Série B do Campeonato Cearense terá continuidade no fim de semana com a 5ª rodada, destaque para o clássico entre Icasa e Guarani de Juazeiro no Romeirão.

A rodada começou na quarta-feira, com o empate em 1x1 entre Caucaia e Atlético no PV. A Raposa assumiu a liderança no Grupo B com 7 pontos, e a Águia está em 5º com 3.

Os jogos do fim de semana podem mudar a liderança dos grupos, já que Icasa, Guarany de Sobral e Itapipoca estarão em campo.

Classificação da Série B Cearense

Legenda: Classificação do Grupo A da Série B Cearense Foto: Reprodução / FCF

Legenda: Classificação do Grupo B da Série B Cearense Foto: Reprodução / FCF

Veja jogos da rodada

Itapipoca x Guarany de Sobral

Sábado - 11/04 - Perilo Teixeira - 16h

A partida é um confronto direto pela liderança do Grupo B. O Garoto Travesso tem 6 pontos, e o Cacique do Vale tem 4.

Quem vencer ultrapassa o Caucaia na tabela e assume e liderança.

O Guarany conquistou sua 1ª vitória e chega embalado para buscar a 1ª colocação.



Cariri x Barbalha

Sábado - 11/04 - Perilo Teixeira - 17h

A Raposa dos Verdes Canaviais venceu a primeira na rodada passada e respirou no Grupo A. Assim, ganha força para buscar uma vaga pelo menos nos playoffs com a 2ª ou 3ª colocação.

Já o Cariri, só tem um ponto e precisa urgentemente pontuar para não ficar pra trás na tabela e ir para o quadrangular do rebaixamento.

Guarani de Juazeiro x Icasa

Domingo - 12/04 - Arena Romeirão - 16h

Jogo mais interessante da rodada, pois se trata do clássico do Cariri, de muita tradição no futebol cearense. O Verdão está invicto e com 7 pontos, assumirá a liderança se vencer, já que o Crato folga na rodada.

O Leão do Mercado tem apenas 1 ponto e faz campanha decepcionante, precisando vencer o eterno rival para respirar na tabela.