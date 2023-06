Com desfalques, Ceará pode ter dupla inédita na zaga contra a Chapecoense

O técnico Eduardo Barroca, do Ceará, tem um problema e tanto para montar a defesa do Alvinegro para o jogo contra a Chapecoense, com a possibilidade de escalar uma dupla de zaga inédita para o jogo de sexta-feira no Castelão às 19 horas pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro.

O treinador já não terá dois zagueiros por suspensão: Tiago Pagnussat e Gabriel Lacerda. O primeiro cumprirá suspensão apos pegar uma pena de 2 jogos e o segundo recebeu o 3º cartão amarelo diante do Novorizontino.Além deles, o Vovô pode não ter o capitão Luiz Otávio, que é dúvida ao estar com dores na coxa.

Opções

Assim, as opções são David Ricardo, Léo Santos e Jonathan. Este último é da base e vem treinando pela ausência de outros defensores.

Em tese, David Ricardo e Léo Santos formariam a dupla de zaga para o confronto. Seria a 1ª vez que eles jogariam juntos como titulares.

Léo Santos entrou em 3 partidas na Série B e só jogou 38 minutos no total. Já David Ricardo também fez 3 jogos na Série B, mas atuou por 144 minutos. Eles jogaram alguns minutos juntos nas partidas contra Criciúma e Novorizontino.