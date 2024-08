Com campanha consistente, Fortaleza é líder em cinco quesitos na Série A do Brasileiro

A consistente campanha do Fortaleza na Série A de 2024 não se resume a atingir a primeira colocação na tabela de classificação. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda também lidera o certame em outros quesitos, que até justificam a posição do Leão no Campeonato Brasileiro.

Com um jogo a menos que dois de seus principais concorrentes ao título no momento, o Tricolor do Pici tem o melhor aproveitamento dentre os 20 times da Série A. Dos pontos que disputou, o Leão faturou aproximadamente 70%, o único neste patamar dentro da competição. Um dos pontos para isso é o baixo número de derrotas. São apenas três em 23 jogos disputados no Brasileirão, sendo o time que menos perdeu.

Associado a isso está a quantidade de vitórias do Fortaleza no campeonato. São 14 até aqui, uma a menos que nas temporadas 2019, 2022 e 2023. Ao lado do Palmeiras, o time cearense é o que mais venceu na Série A em 24 rodadas.

Legenda: O Leão é o novo líder da Série A após vencer o Corinthians Foto: Ismael Soares / SVM

Returno perfeito

O turno de volta do campeonato brasileiro já teve cinco rodadas disputadas e somente o Fortaleza ganhou todas as partidas, tendo 100% de aproveitamento. O Leão é, portanto, líder do returno da Série A.

Em casa, diante da torcida, o Tricolor se sobressai. Dono da melhor campanha como mandante, o Fortaleza não perde em casa pelo Brasileiro há dez partidas, sendo as últimas cinco com vitórias consecutivas. No geral, porém, ninguém bate o time de Vojvoda em solo cearense há cinco meses ou 21 jogos.

Todos esses dados deixam claro que a chegada do Fortaleza ao ápice na Série A, após 24 rodadas, é fruto de um trabalho regular, competitivo e sólido, que conta com um jogo coletivo forte e um trabalho longevo da comissão técnica, que conhece bem o elenco que possui e sabe como utilizar as peças que possui.