Com brilho de Hulk, Atlético vence o América e conquista o Campeonato Mineiro

O Atlético venceu o América por 2 a 0 e garantiu mais um título do Campeonato Mineiro neste domingo (9). No Mineirão, Hulk marcou os gols da vitória que garantiu o quarto estadual seguido, 48º no total. O Galo tinha vantagem por ter vencido o duelo de ida por 3 a 2. O Coelho precisaria de um placar com dois gols de vantagem para ficar com o título.

Hulk foi mais uma vez decisivo para o Atlético. O jogador marcou o primeiro de pênalti. Depois, fechou a conta do placar ao fazer o 2 a 0 e se isolar na artilharia do Mineiro, com 11 gols.

Ao todo, o Galo conquistou 6 vitórias e 2 empates nos oito jogos da primeira fase pelo Grupo A. Na semi, passou pelo Athletic Club e depois venceu o Coelho nas duas partidas da final.

Já o América somou 5 vitórias e 3 empates e ficou na liderança do Grupo B na etapa inicial. O Coelho eliminou o Cruzeiro na semi e sofreu duas derrotas diante do Galo na final.

O Atlético-MG volta a jogar na quarta-feira, quando encara o Brasil de Pelotas na estreia da Copa do Brasil. No mesmo dia, o América enfrenta o Nova Iguaçu pela mesma competição.