Com Barletta de volta aos treinos e sem Chay, Mancini esboça time titular para enfrentar o Vila Nova

O atacante Chrystian Barletta voltou a treinar com o restante do elenco do Ceará e deve reforçar o Vovô nas duas últimas rodadas da Série B do Brasileirão 2023. O jogador de 22 não atua há quase um mês por conta de um estiramento na panturrilha.

A expectativa é que o jogador, que acumula três gols em dez jogos com a camisa alvinegra, seja relacionado para a partida entre Ceará e Vila Nova. As duas equipes se enfrentam neste sábado (18), no OBA, em Goiânia (GO), pela penúltima rodada da Série B.

Legenda: Chrystian Barletta comemora gol pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por outro lado, quem pode ficar de fora do confronto é o meia-atacante Chay. O jogador de 33 anos não está na lista de lesionados do Ceará, mas foi ausência no treino da última quarta-feira (15). O jogador realizou apenas trabalhos na academia do clube.

O goleiro Richard, tratando um trauma na coluna, o zagueiro Tiago Pagnussat, em transição, treinando no campo, mas separado do grupo, e o meio-campista Guilherme Castilho, em transição, realizando trabalhos na academia, seguem fora de combate.

Diante de retornos e possíveis ausências, Vagner Mancini deve escalar a seguinte equipe titular contra o Vila Nova: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo, Jean Carlos e Pedro Lucas; Janderson, Erick Pulga e Guilherme Bissoli.

Legenda: Mancini durante treino do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Com 50 pontos conquistados em 36 rodadas, o Ceará ocupa atualmente a 11ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro de Porangabuçu terá pela frente, nas duas rodadas finais, Vila Nova (fora) e Juventude (em casa).

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.