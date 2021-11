Com 94 anos, tenista cearense é o 2º mais velho do mundo e participa de torneio no Rio Grande do Sul

O Estado do Ceará possui o segundo tenista mais velho em atividade no mundo. Trata-se de José Nepomuceno, de 94 anos, natural de Pacatuba. Radicado em São Paulo, o atleta participa da 35ª edição do Golden Lake Multiplan Seniors Internacional, em Porto Alegre-RS.

Em contato com a modalidade desde a década de 70, o cearense aceitou encarar rivais mais jovens para seguir ativo. Hoje, participa da categoria a partir de 80 anos de idade.

“Quando vou jogar os torneios e bater minha bola é momento de dormir cedo, acordar cedo e ativo. Mas claro que quando posso, gosto de tomar minha cachaça”, afirmou. “Não tenho data para parar. A hora que eu começar a me machucar eu paro. Agora não tem ficado bom, pois não consigo muitas pessoas próximas da minha idade para jogar no circuito”, complementou.

O início foi através da Federação Paulista, se tornando da terceira classe da entidade. Na trajetória, participou do circuito Seniors da Federação Internacional quando tinha 70 anos e retornou nesta temporada disputando a 2ª competição na Associação Leopoldina Juvenil.

Em idade, está atrás apenas do ucraniano Leonid Stanislavskyi, de 97. “Às vezes me chamam para completar uma dupla, então faço a barba e em 15 minutos estou a postos. Não levo com muita rigidez, não tenho aula com professor. Poderia até jogar melhor”, explicou.

Competição

A 35ª edição do Golden Lake Multiplan Seniors Internacional possui 210 atletas de oito países (Brasil, Argentina, França, Itália, Jordânia, Chile, Canadá e Bolívia). Os competidores disputam títulos em diferentes categorias e possuem idades entre 30 e 94 anos.

O evento será encerrado no próximo sábado (6), em Porto Alegre-RS. A participação também resulta na briga pelos 700 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

