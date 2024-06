Com 58 anos, Romário volta aos treinos e deve estrear pelo América-RJ nesta semana

O atacante Romário, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, pode voltar aos gramados nos próximos dias. O “Baixinho”, como Romário era chamado, voltou a treinar com o América-RJ, na última segunda-feira (10), após uma lesão nas costas.

Já recuperado, é esperado que o atacante, que também é presidente do clube e senador da República, esteja à disposição do técnico Marcus Alexandre para a partida contra o Araruama, no próximo sábado (15), pela quinta rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, no Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro.

Apesar da estreia oficial ainda não ter acontecido, o atacante de 58 anos atuou por 45 minutos em amistoso contra o Zinzane, na última segunda-feira (10). Com isso, a tendência é que o clube siga com o planejamento inicial, de que ele tivesse minutos em campo justamente na quinta rodada da competição. O America lidera a segunda divisão do carioca com 10 pontos em 4 jogos (três vitórias e um empate).