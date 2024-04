Romário anuncia retorno ao futebol para atuar ao lado do filho no América-RJ: 'estou pronto'

O baixinho está de volta! Romário oficializou o retorno aos gramados para defender o América-RJ, clube do qual é também presidente. Aos 58 anos, ele foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante vai atuar em amistosos da equipe carioca, que vai disputar a Segunda Divisão do campeonato estadual. Nas redes sociais, a estrela do futebol mundial comemorou.

Romário estava fora do futebol desde 2009, quando se aposentou defendendo a camisa do América, time pelo qual torce. Campeão do Mundo em 1994 com a Seleção Brasileira, o então ex-jogador assumiu o comando da equipe carioca em fevereiro deste ano. Ele poderá dividir o campo com o filho, Romarinho, que é um dos reforços da equipe na temporada. A Segunda Divisão do Campeonato Carioca começa em maio.

O camisa 11 campeão mundial é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Romário tem mais de mil gols na carreira. Ele marcou o gol de número mil em 2007, quando tinha 41 anos. O baixinho foi o artilheiro mais velho de um Campeonato Brasileiro em 2005. Com 39 anos, ele fez 22 gols.