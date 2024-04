Copertino cita problemas físicos de jogadores e lamenta empate do Ferroviário com a Aparecidense

O Ferroviário empatou com a Aparecidense em 2 a 2, na noite desta segunda-feira (29), em jogo da segunda rodada da Série C do Brasileiro. As equipes se enfrentaram no estádio Presidente Vargas. O técnico Maurício Copertino avaliou o desempenho do time, que somou o primeiro ponto na competição.

"Jogo difícil como a gente já previa. A equipe alternou bons e maus momentos no jogo. Principalmente no primeiro tempo, começamos muito bem, perdemos duas ou três oportunidades claras de gol. Aí a Aparecidense igualou, sofremos a virada. Fomos para o vestiário com a ideia de organizar a equipe e voltar a dar confiança para os jogadores", disse o treinador.

"No retorno, tentei manter a equipe para a gente continuar como no nosso início de primeiro tempo. Mas aí comecei a fazer as trocas, acho que melhorou a equipe. Tentamos de todas as formas empatar o jogo, conseguimos e aí perdi o Marcelinho, que estava com câimbra. Ficamos com 10 jogadores, segunda partida que ocorre isso. Atrapalha um pouco nossos planos de estar ganhando. A gente lamenta o empate dentro de casa, mas faz parte da competição", completou.

A equipe abriu o placar com Alisson. Depois, viu o time adversário virar com Genilson e Dudu. O Tubarão da Barra conseguiu empatar no segundo tempo com Léo Rafael.

"Eu estou buscando a melhor performance dos jogadores. Tentei alterar a equipe do primeiro jogo para o segundo. Vou pensar direito essa semana inteira para melhorar a equipe. É um processo, a gente tem que estar buscando alternativa para achar a situação coletiva e performance individual", finalizou Copertino.

Com o resultado, o Ferroviário subiu para 12º na tabela. O time coral tem uma derrota e um empate na competição. O próximo duelo será contra o São Bernardo, no dia 6 de maio (segunda-feira), às 20 horas (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.