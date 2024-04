Matheus Felipe é expulso e desfalca o Ceará na próxima rodada da Série B; veja alternativas

O zagueiro Matheus Felipe, do Ceará, foi expulso na derrota do Vovô por 3 a 2 para o Mirassol, na noite da última segunda-feira (29). Ele será desfalque na equipe de Vagner Mancini na próxima rodada da Série B do Brasileirão 2024, contra o CRB.

Matheus Felipe foi advertido inicialmente com um cartão amarelo, aos seis minutos do segundo tempo. De acordo com a súmula, o motivo do cartão foi “desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

Legenda: Matheus Felipe comemora gol pelo Ceará Foto: LC Moreira/SVM

Aos 50 minutos do segundo tempo, o zagueiro foi advertido com o segundo cartão amarelo, “por cometer uma falta tática impedindo um ataque promissor”. Com dois cartões amarelos, Matheus Felipe recebeu o cartão vermelho do árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves.

Matheus Felipe será desfalque no Ceará para a partida contra o CRB, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão 2024. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (6). A expectativa é que a dupla de zaga seja composta por Ramon Menezes e David Ricardo.