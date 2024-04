Súmula de Mirassol x Ceará registra segundo gol do Vovô para Aylon em vez de Lourenço; entenda

O árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves, que apitou a partida entre Mirassol e Ceará na noite da última segunda-feira (29), registrou na súmula do jogo que o segundo gol do Alvinegro de Porangabuçu foi marcado pelo atacante Aylon.

No lance, após uma cobrança de escanteio do Ceará, a bola sobrou para o meio-campista Lourenço dentro da grande área adversária. O camisa 97 do Vovô chutou e a bola desviou em Aylon antes de entrar no gol. O gol foi dado para Aylon na súmula da partida.

Legenda: Súmula de Mirassol x Ceará Foto: Reprodução/CBF

Este foi o segundo gol do Ceará na partida. Três minutos antes, o atacante Janderson já havia marcado o primeiro tento alvinegro no confronto. Apesar disso, o Vovô saiu do Estádio Municipal de Mirassol derrotado pelo placar de 3 a 2.

GOLS DO CEARÁ NA SÉRIE B 2024