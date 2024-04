Mancini lamenta ausências em derrota do Ceará para o Mirassol e cobra regularidade: 'Série B exige'

Vagner Mancini analisou o desempenho distinto do Ceará nos dois tempos da partida contra o Mirassol. O Vovô foi derrotado por 3 a 2, na estreia fora de casa na Série B. O treinador do Alvinegro também falou sobre as ausências do lateral-esquerdo Matheus Bahia e dos atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro.

“O Ceará não pode fazer dois tempos distintos dentro de qualquer partida. Não podemos ter uma oscilação tão grande. O nosso segundo tempo foi muito diferente do primeiro. Buscamos o empate com a equipe vibrando bastante, sendo corajosa. Acabamos tomando um gol de falta, que é um lance que pode acontecer. Lamentamos não ter conquistado nenhum ponto. Agora é importante que todos que vivem o Ceará, enxerguem que temos que ter uma regularidade maior ao longo dos 90 minutos. A Série B exige isso.” Vagner Mancini Técnico do Ceará

As ausências de Pulga e Saulo Mineiro, que sentiram um desconforto durante a estreia do Vovô na Série B, já eram certas para a partida. Já o lateral Matheus Bahia foi desfalque de última hora. Na entrevista coletiva, Mancini contou que o jogador havia sentido um desconforto muscular no último treino antes da partida contra o Mirassol e foi poupado por escolha da comissão técnica.

“São jogadores importantes no contexto do Ceará hoje. Em virtude disso, a gente perdeu a saída de contra-ataque, a saída rápida. Demorávamos muito no primeiro tempo com a bola nos pés, muito em função das peças que entraram. E não sei se para quinta-feira (2) os dois estarão aptos. Acho difícil, mas existe a expectativa de que eles já estejam recuperados”, afirmou o treinador alvinegro em entrevista coletiva.

Com o resultado, o Ceará está na 13ª posição na competição, com 1 ponto conquistado. Agora o Vovô volta a campo no dia 2 de maio, quando enfrenta o CRB em jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será às 20h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

*Sob supervisão do editor João Bandeira Neto.