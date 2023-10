Colômbia x Uruguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Colômbia e Uruguai entram em campo nesta quinta-feira (12), às 17h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL), para disputar a terceira rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O Colômbia ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação, com quatro pontos conquistados em duas rodadas. Já o Uruguai está na quarta posição, somando três pontos após dois jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo: SporTV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Colômbia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Déiver Machado; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Jhon Arias, Jorge Carrascal, Luis Díaz e Rafael Santos Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Uruguai: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Martín Cáceres, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Agustín Cannobio, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

COLÔMBIA x URUGUAI | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)

Data: 12/10/2023 (quinta-feira)

Horário: 17h30 (de Brasília)