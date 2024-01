Clubes definem preço de ingresso para jogo entre Maracanã e Ceará pelo Campeonato Cearense

Os ingressos para a partida entre Maracanã e Ceará, pela primeira rodada do Campeonato Cearense de 2024 estão com os preços definidos. Todos os setores terão o mesmo valor, de R$80 a inteira e R$40 a meia.

A partida será realizada no Estádio Presidente Vargas, no dia 21 de janeiro, às 17h30 (horário de Brasília), e apesar da equipe de Maracanaú ser mandante no duelo, quem vai ficar com a maior parte do estádio disponibilizada para o seu torcedor é o Ceará. O torcedor do Maracanã fica apenas com o setor social.

Para a torcida do Vovô ficam os setores Laranja, Azul e Amarelo.

Também ficou definido que os sócios torcedores do Ceará devem pagar meia.

Nota oficial

O Ceará lançou uma nota oficial através de suas redes sociais a respeito do preço dos ingressos para a partida. Segundo a publicação, o Vovô vai “buscar alternativas para tornar o valor do ingresso acessível”.