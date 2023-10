Clubes classificados para a Série B 2024: veja quem são os novos integrantes da segunda divisão

No final de semana, quatro clubes garantiram suas vagas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Brusque, Amazonas, Paysandu e Operário-PR são os clubes que vão integrar a segunda divisão. Os clubes encerraram a fase de grupos da Série C em primeiro e segundo lugar. O Amazonas foi o líder do Grupo C, seguido pelo Paysandu e o Brusque encerrou na liderança do Grupo B , seguido pelo Operário-PR.

O Amazonas venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, na Arena da Amazônia e o Paysandu foi derrotado por 1 a 0 para o Volta Redonda, mas se classificou por ter mais pontos. Volta Redonda e Botafogo da Paraíba seguem na terceira divisão em 2024.

CLASSIFICAÇÃO GRUPO C

1º Amazonas - 12 pontos

2º Paysandu - 10 pontos

3º Volta Redonda - 10 pontos

4º Botafogo PB - 3 pontos

No Grupo B, o Brusque já estava classificado e o Operário-PR venceu a briga contra São José-RS e São Bernardo pela segunda vaga disponível; Brusque e São José-RS ficaram no empate em 0 a 0 e o Operário-PR venceu o São Bernardo por 1 a 0 e garantiu a classificação.

CLASSIFICAÇÃO GRUPO B

1º Brusque - 13 pontos

2º Operário - 7 pontos

3º São Bernardo - 7 pontos

4º São José-RS - 6 pontos

O jogo da final da Série C ainda não tem data marcada e nem horário definido. A CBF vai divulgar nos próximos dias. Amazonas e Brusque jogam a decisão.