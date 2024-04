Clube japonês recusa proposta do Ceará para quitar dívida por Saulo Mineiro

O Yokohama FC, do Japão, recusou a proposta de acordo feita pelo Ceará para o pagamento da dívida referente a compra dos direitos econômicos do atacante Saulo Mineiro. Na resposta ao Vovô, o clube japonês voltou a pedir a quitação do valor integral.

O intuito do Alvinegro era depositar uma entrada e pagar o restante da dívida em parcelas. O Vovô comprou 80% dos direitos econômicos do atleta por 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões de reais), com contrato até o fim de 2026. A compra ocorreu em 2023.

Durante as negociações, o imbróglio maior era referente ao valor de entrada. O Vovô chegou a aumentar a parte imediata do pagamento por duas vezes, no entanto, o clube japonês voltou a pedir o valor integral. A diretoria alvinegra vai se reunir para buscar uma nova solução para o caso.

O Ceará está proibido de registrar novos jogadores após sofrer Transfer Ban da Fifa. O clube recebeu a punição pela dívida com a equipe japonesa. Em 2024, o Alvinegro trouxe 14 reforços. A próxima janela de transferências será entre os dias 10 de julho e 2 de setembro. O clube só poderá voltar a contratar quando quitar a dívida.