Clássico-Rei terá mesmo árbitro da reestreia de Neymar no Santos

O primeiro Clássico-Rei de 2025, que ocorrerá neste sábado (8), válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, terá como árbitro o paulista Matheus Candançan, que pertence ao quadro da Fifa. A escala completa foi divulgada pela comissão de arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta quinta-feira (6).

O restante do quarteto de arbitragem também carrega o escudo Fifa devido a uma exigência do regulamento do certame (Fifa ou Máster) para quando um clube solicita profissionais de fora do Estado. Victor Hugo Imazu, do Paraná, será o assistente 1 e Gizeli Casaril, de Santa Cararina, a assistente 2. A árbitra reserva é catarinense Charly Wendy.

A arbitragem de fora foi solicitada pelo Fortaleza, mandante do duelo, mas os custos serão divididos com o Ceará, visitante na partida. Os valores devem ser descontados do borderô da partida, que terá arrecadação e despesas divididos entre os dois rivais, por acordo entre eles. O Diário do Nordeste apurou que o quarteto Fifa deve custar aos dois times entre R$ 40 e R$ 50 mil (a depender dos valores de passagens e hospedagens).

Estreia de Neymar

Matheus Candançan foi apontado pela CBF, após consulta da FCF, por estar disponível no fim de semana. O último jogo em que ele trabalhou foi na reestreia de Neymar pelo Santos, na partida contra o Botafogo-SP, na quarta-feira (5), pelo Campeonato Paulista.

Candançan também apitou o último jogo do Fortaleza na temporada passada, contra o Internacional, na Série A do Brasileiro.

Escala

Fortaleza x Ceará

Árb: Matheus Candançan-Fifa/SP

Ass1: Victor Hugo Imazu-Fifa/PR

Ass2: Gizeli Casaril-Fifa/SC

Res: Charly Wendy-Fifa/SC