Christian Eriksen está 'bem e estável' após passar mal em jogo da Eurocopa

O jogador dinamarquês Christian Eriksen está estável após passar mal durante o jogo entre Finlândia e Dinamarca, pelo Grupo B da Eurocopa. A informação foi confirmada pela Federação Dinamarquesa de Futebol pelas redes sociais.

"Christian Eriksen está acordado e a sua condição física permanece estável. Ele permanece hospitalizado em Rigshospitalet para exames adicionais. A partida contra a Finlândia será disputada hoje à noite. Isso acontece depois que os jogadores confirmam que Christian está bem. A partida recomeça às 15h30", informou a Federação Dinamarquesa.

O atleta passou mal de forma súbita e foi ao chão perto do fim do primeiro tempo do jogo. Ele recebeu atendimento médico ainda no gramado e passou pelo procedimento de massagem cardíaca por cerca de 10 minutos.

Eriksen deixou o gramado do estádio em Copenhagen acordo, mas em uma maca, sendo acompanhado pelos outros jogadores da seleção da Dinamarca.

Jogo retomado

Após receberem a informação de que o meio-campista da Dinamarca e da Inter de Milão, da Itália, estava bem, as duas seleções envolvidas pediram à Uefa para continuar o jogo.

A informação foi confirmada pela federação europeia.

"Na sequência do pedido feito por jogadores de ambas as equipas, a UEFA concordou em reiniciar o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia esta noite, às 20:30 CET (TBC). Serão disputados os últimos quatro minutos da primeira parte, depois haverá um intervalo de 5 minutos, seguido da segunda parte", disse a Uefa