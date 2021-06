País de Gales e Suíça empatam em estreia na Eurocopa

País de Gales e Suíça empataram, neste sábado (12), em 1 a 1, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão. Os gols do duelo saíram apenas no 2° tempo, com Breel Embolo, para os suíços, e Kieffer Moore, para os galeses.

O duelo foi marcado pelo forte domínio turco, porém, ineficaz para sair de campo com o resultado positivo. O goleiro Ward foi o destaque dos galeses com boas intervenções ao longo do confronto. O País de Gales, por sua vez, não construiu muito durante o jogo, mas foi eficiente para marcar na melhor oportunidade do jogo com Kieffer Moore, aos 28 minutos do 2° tempo.

Com o resultado, as equipes estacionam na 2ª e 3ª posição, respectivamente, do Grupo A da Eurocopa. A Itália, que venceu a Turquia por 3 a 0 na última sexta-feira (12), lidera o grupo com três pontos.

Próximos adversários

Na 2ª rodada do Grupo A da Eurocopa, o País de Gales enfrenta a Turquia, na quarta-feira (16), às 13h. No mesmo dia, às 16h, a Suíça enfrenta a Itália.

