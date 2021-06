Jogador da Dinamarca, Eriksen recebe massagem cardíaca em campo; jogo é suspenso

O primeiro jogo do Grupo B da Europa, entre Finlândia e Dinamarca, teve de ser suspenso no início da tarde deste sábado (12) após o meio campista dinamarquês Christian Eriksen, o craque do time, passar mal perto do fim do primeiro tempo.

A UEFA, federação europeia de futebol, confirmou que o jogador foi enviado ao hospital de Copenhague com um quadro de saúde estável. Um novo boletim de informações deverá ser emitido nas próximas horas.

Antes da cobrança de um lateral, nos minutos finais do primeiro tempo, Eriksen passou mal e foi ao chão. Não houve choque com outros atletas. Ele recebeu atendimento médico e passou por um procedimento de massagem cardíaca.

Ele teve algumas convulsões, mas foi retirado do gramado com um balão de oxigênio em uma das macas do estádio em Copenhagen, na Dinamarca.

Eriksen saiu do estádio estável

Segundo informações preliminares da rede de televisão BeIn Sports, Eriksen saiu do estádio com uma situação de saúde estável e está vivo.

Quem é Christian Eriksen

Eriksen tem 29 anos e joga como meio campista pela seleção da Dinamarca. Atualmente faz parte, também, do elenco da Inter de Milão, da Itália, time pelo qual foi campeão do Italiano da temporada 2020/2021.

O atleta dinamarquês começou a carreira profissional no Ajax, da Holanda, ainda em 2010.

Já na temporada 2013/2014 foi transferido para o Tottenham (Inglaterra), que teve de desembolsar 15 milhões de euros. Ele ficou no time de Londres até a temporada 2019/2020, quando se transferiu para a Inter de Milão, em um acordo de 27 milhões de euros.

Eriksen, que tem dois filhos e é conhecido como "príncipe dinamarquês" pela torcida europeia, sempre teve relações com a seleção da Dinamarca, integrando convocações desde 2007, ainda pela equipe sub-17. É considerado o grande astro da seleção do país,

