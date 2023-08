Inglaterra goleia China, classifica em primeiro e vai enfrentar a Nigéria nas oitavas do Mundial

A Inglaterra goleou na manhã desta terça-feira, (1), a seleção da China por 6 a 1, no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália e garantiu a classificação para a próxima fase do torneio na primeira colocação do Grupo D com nove pontos. Alessia Russo, Hemp e Lauren James (2x) e Chloe Kelly marcaram os gols da partida pela Copa do Mundo feminina.

O primeiro tempo foi marcado por domínio total da Inglaterra, que foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Aos quatro minutos da primeira etapa, Alessia Russo marcou o primeiro gol, no cantinho da goleira adversária. Logo depois, Hemp ampliou e Lauren James, com um golaço, marcou o terceiro.

A camisa 7 das inglesas, marcou ainda o quarto, mas depois do gol o VAR entrou em ação e anulou o gol devido a um impedimento.

No segundo tempo, a China voltou melhor para a partida, aos 11 minutos diminuiu, de pênalti, com Wang Shuang. Mas, essa foi a única finalização convertida do lado das chinesas, já que Lauren James, Chloe Kelly e Daly marcaram para a Inglaterra.

A Inglaterra agora vai se preparar para enfrentar a Nigéria, na próxima segunda-feira, (7), às 4h30, em jogo válido pela oitavas de final da Copa do Mundo feminina.