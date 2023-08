Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (1)

Com jogo do Fortaleza pela Sul-Americana e rodada final de jogos pela Copa do Mundo Feminina, esta terça-feira (1) está repleta de transmissões de partidas. Confira a agenda detalhada e onde assistir.

Jogos de hoje, terça-feira (1)

COPA DO MUNDO FEMININA

4h - Portugal x Estados Unidos - CazéTV; SporTV; FIFA+

4h - Vietnã x Holanda - CazéTV; FIFA+

8h - China x Inglaterra - CazéTV; FIFA+

8h - Haiti x Dinamarca - CazéTV; SporTV; FIFA+

LIBERTADORES

19h - Argentinos Juniors x Fluminense - Paramount+

21h - Bolívar x Athlético-PR - ESPN 2; STAR+

21h - River Plate x Internacional - ESPN 4; STAR+

SUL-AMERICANA

19h - Libertad x Fortaleza - Paramount+

21h - Emelec x Defensa y Justicia - Paramount+

21h30 - Corinthians x Newells Old Boys - SBT; ESPN; STAR+

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

19h - Mirassol x Avaí - SporTV; Premiere

19h - Sampaio Corrêa x Botafogo-SP - SporTV 2; Premiere 2

21h30 - CRB x Atlético-GO - SporTV; Premiere

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

7h - PSG x Inter de Milão - YouTube; Onefootball

17h - Milan x Barcelona - TNT; HBO Max