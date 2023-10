CEO do Ceará não vai comandar futebol e outras duas pastas do clube; entenda

Além de anunciar a nova diretoria, reduzida pela metade, o Ceará mudou o organograma do clube. Em entrevista ao Jogada 1º tempo, da TV Diário e da Verdinha FM 92.5, o diretor administrativo do Vovô, Guilherme Pequeno, deu detalhes de como deve funcionar a nova gestão.

A maioria das diretorias vai ficar sob o guarda-chuva do CEO que o clube busca no mercado. Este executivo não terá ingerência nos setores financeiro, institucional e de futebol. As três pastas ficarão sob o comando do presidente do clube, João Paulo Silva.

Guilherme Pequeno Diretor Administrativo "A gente apresentou uma primeira ideia de organograma. A gente vai ter as diretorias do estatuto, importante, mas a gente vai trabalhar numa linha em que o CEO vai cuidar de tudo menos das (diretorias) do financeiro, do futebol e do institucional. A parte administrativa, comercial, marketing, jurídico, esportes e base ficam no guarda-chuva do CEO. O CEO vai ajudar na meta e indicadores”, explicou Pequeno.

Executivos

O gerente financeiro do Bahia, Danilo Bittencourt, foi um dos convidados para ser o CEO do Ceará, mas recusou a proposta. O presidente João Paulo Silva trabalha para anunciar este profissional até a semana que vem, para começar os trabalhos visando a temporada 2024.

O Vovô também quer um diretor-executivo de futebol, que terá autonomia na parte relacionada a campo. Ainda assim, haverá um diretor de futebol estatutário, ainda não nomeado. Pequeno afirmou que um nome de confiança do presidente deve ser indicado, porém, caso não se chegue a este nome, o próprio João Paulo poderia assumir o cargo. O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que a intenção não é de acúmulo de funções.

Exclusiva com Guilherme Pequeno, diretor administrativo do Ceará