Ceni fala sobre reencontro com Fortaleza e projeta: "tem futebol para chegar na Sul-Americana"

A noite deste sábado (26) marcou o inédito reencontro entre Fortaleza e Rogério Ceni, atualmente treinador do Flamengo. Nenhum dos lados saiu vitorioso em um 0 a 0 que deixou a desejar, marcado por um duelo tecnicamente abaixo do esperado. Após o jogo, o treinador falou sobre a experiência de reencontrar o ex-clube, onde é ídolo.

"Pra mim é um prazer voltar pra cá, ver os caras que eu treinei. Acho que a dificuldade que o Flamengo enfrentou hoje se deve muito a um sistema de três anos que foi montado por nós aqui no Fortaleza. Era um sistema justamente para jogar contra times como o Flamengo, como Palmeiras, Atlético-MG, Internacional, que vieram aqui e perderam. Tentamos ajustar as coisas sabendo do time que enfrentaríamos", disse Rogério, em entrevista coletiva.

Ceni falou ainda sobre as possibilidades do Tricolor no Campeonato Brasileiro, e projetou que o Leão do Pici tem capacidade de conquistar vaga para a Copa Sul-Americana, assim como fez no ano passado.

"Onde pode chegar? Acho que na Sul-Americana, como no ano passado. Tem jogadores, elenco, tem futebol para chegar numa Sul-Americana", afirmou.

Ainda antes da bola rolar, o treinador do Flamengo já havia expressado a gratidão que tem pelo elenco leonino.

"Eu fico muito feliz em rever meus jogadores. Eu considero como meus jogadores. Caras que são especiais, me ajudaram a vencer na vida. E eu tenho o maior reconhecimento e gratidão por eles".