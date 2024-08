Cearenses seguem brilhando em etapas do Rally dos Sertões

Os pilotos cearenses seguem fazendo bonito em mais uma edição do Rally dos Sertões. Em diferentes categorias, os pilotos lideram baterias e vencem etapas. Iniciada no último dia 23 de agosto, em Brasília, a etapa final da prova está prevista para o dia 30 deste mês.

Um dos destaques é o cearense Ari Fiúza. Nos UTVs, ele lidera na geral ao lado do seu companheiro Bruno Varela (Can-Am Maverick R / Varela Rally). Na categoria Over 45, Rufino Neto, é outro representante do Ceará. Ele está defendendo seu título conquistado no ano anterior. Desta vez, Rufino terá ao seu lado o novo navegador cearense, Renan Felix, ambos são da equipe Planet Racing. Renan é um competidor experiente que já conquistou diversos títulos na categoria de regularidade.

Legenda: Bruno Varela /Ari Fiúza venceram nos UTVs e ampliaram liderança Foto: Doni Castilho/Fotop/Sertões

Provas do dia

Motos, quadriciclos e UTVs CBM para um lado; carros e UTVs CBA para o outro. A terça-feira de quarta etapa do Sertões BRB, que marcou a primeira perna da Maratona (em que apenas os competidores podem fazer a manutenção dos veículos) trouxe uma das principais novidades desta edição do maior rally das Américas. Com formato de laço, largada e chegada em Luís Eduardo Magalhães (BA), os percursos distintos, com quilometragens diferentes, exigiram bastante de pilotos e navegadores e deixaram alguns dos candidatos à vitória pelo caminho.

Nos carros, foram 293 quilômetros, com 263 de uma especial rápida, mas também marcada por trechos técnicos, de trial (com pedras e piso irregular). Adroaldo Weisheimer / Beco Andreotti (Toyota GR Hilux DKR / X Rally), que começaram o dia como líderes, sofreram um acidente em que capotaram três vezes. Não se machucaram, mas deram adeus à chance de vitória e à prova.



Etapas

23/8 – Prólogo / Super Prime: Brasília (DF)

24/8 – Primeira etapa: Brasília (DF) / Formosa (GO)

DI: 38 km / SS: 236 km / DF: 253 km – Total: 535 km

25/8 – Segunda etapa: Formosa (GO) / Santa Maria da Vitória (BA)

DI: 29 km / SS: 433 km / DF: 208 km – Total: 670 km

26/8 – Terceira etapa: Santa Maria da Vitória / Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 3 km / SS: 336 km / DF: 47 km – Total: 386 km

27/8 – Quarta etapa: Luís Eduardo Magalhães / Luís Eduardo Magalhães (Maratona)

DI: 6 km / SS: 418 km / DF: 10 km – Total: 434 km * motos, quadriciclos e UTVs CBM

DI: 16 km / SS: 236 km / DF: 14 km – Total: 293 km * carros e UTVs CBA

28/8 – Quinta etapa: Luís Eduardo Magalhães / Luís Eduardo Magalhães (Maratona)

DI: 6 km / SS: 418 km / DF: 10 km – Total: 434 km * carros e UTVs CBA

Carros e UTVs CBA encaram uma especial que começa sinuosa por estradas de fazenda, seguindo por estradas vicinais até um trecho de 70 km de areia dura. Os 90 km seguintes, em área de fazenda, vão margear uma mata, exigindo da pilotagem e da navegação. Na sequência, será a vez de uma serra com um trecho de trial de 1 km muito pesado. Grandes retas e altas velocidades marcam os próximos 30 km.

DI: 16 km / SS: 236 km / DF: 14 km – Total: 293 km * motos, quadriciclos e UTVs CBM

Motos, quads e UTVs CBM disputam uma especial muito rápida. Ela começa por estradas que levam a brejos e veredas, atravessando áreas de fazenda.

29/8 – Sexta etapa: Luís Eduardo Magalhães / Formosa (GO)

DI: 139 km / SS: 218 km / DF: 277 km – Total: 634 km

30/8 – Sétima etapa: Formosa / Formosa

DI: 85 km / SS: 349 km / DF: 63 km – Total: 497 km

31/8 – Oitava etapa: Formosa / Brasília

DI: 29 km / SS: 133 km / DF: 101 km – Total: 263 km

* DI: deslocamento inicial/ SS: especial cronometrada / DF: deslocamento final

Distância total: 3.704 km

Especiais: 2.070 km