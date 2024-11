Um grupo de cearenses, sócios-torcedores do Fortaleza, foram contratados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para compor a organização de um mosaico para o jogo Brasil x Uruguai, nesta terça-feira (19), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Três sócios-torcedores do Fortaleza, entre eles Paulinho Mosaico e Ariel Brito, foram da capital cearense para Salvador (BA), local da partida, para executar o mosaico para a partida da Seleção Brasileira, que será disputada na Arena Fonte Nova.

Legenda: Cearenses são contratados pela CBF para fazer mosaico em jogo da Seleção Brasileira Foto: Arquivo pessoal

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, serão 20 mil bandeirinhas com as cores do Brasil, além de um mosaico 3D e um mosaico de LED, além de queima de fogos sincronizada com a execução do mosaico.

O Brasil ocupa atualmente a quarta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2028, somando 17 pontos em 11 rodadas. O Uruguai é o vice-líder, com 19 pontos. A bola rola nesta terça (19), às 21h45 (horário de Brasília).