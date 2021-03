Cearense Silvana Lima vive expectativa por vacina para atletas dos Jogos Olímpicos de Tóquio

A cearense Silvana Lima, que disputará as Olimpíadas de Tóquio em julho na categoria surfe, está na expectativa para a chegada das doses da vacina para os atletas. O otimismo se deve após o anúncio do Comitê Olímpico Internacional (COI), sobre um acordo com a China para a produção de vacinas para atletas e equipes que irão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, neste ano, e dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, no início de 2022.

"Eu tô muito feliz, não vejo a hora de sermos vacinados, em julho iremos realizar um sonho, precisamos estar seguros”, completou a Silvana.

O presidente do COI, Thomas Bach agradeceu a iniciativa e promete agilizar o processo. Os valores em relação aos custos não foram divulgados. “Somos muito gratos por esta oferta (da China), que é uma demonstração do verdadeiro espírito olímpico da solidariedade”, afirmou presidente do COI, Thomas Bach.

Enquanto esse momento não chega, a cearense segue se preparando para a estreia, dia 25 de julho, promete ser histórico para o surfe. O “Festival Olímpico de Surf”, como o Comitê Organizador denominou, será realizado em Tsurigasaki Surfing Beach, na cidade de Chiba, a 40 quilômetros de Tóquio. “Ainda não estou acreditando que estarei em Tóquio, irei fazer de tudo para trazer o ouro para o Ceará”, concluiu Silvana.

Legenda: SIlvana é uma das cearenses nas Olimpíadas de Tóquio Foto: Instagram Silvana Lima

Patrocínios

A pandemia, também afetou a captação dos patrocínios, os atletas que dependem de apoio para as disputas, criam estratégias para conseguir apoio. “Perdi dois patrocinadores, mas graças a Deus consegui manter a maioria. Lamento não ter nenhuma marca cearense na minha prancha, queria muito levar uma empresa cearense”. Ressalta Silvana.

Estreia

As Olímpiadas de Tóquio estão previstas para acontecer no dia 23 de julho de 2021, o surf dia 25. Na estreia da modalidade em Olimpíadas, a cearense Silvana Lima irá unir-se a gaúcha Tatiana Weston-Webb.