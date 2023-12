Cearense Naílton Oliveira será árbitro assistente no Pré-Olímpico de Futebol na Venezuela

O cearense Naílton Oliveira, será árbitro assistente no Pré-Olimpico de futebol masculino na Venezuela. Integrando o quadro da FIFA, Naílton foi convocado pela Conmebol para formar o trio de arbitragem brasileiro, ao lado do assistente, Luanderson de Lima (BA) e do árbitro Flávio de Souza (SP).

A competição inicia no dia 20 de janeiro e acontece na capital Caracas e também nas cidades de Valencia e Barquisimeto.

Prestígio

Recentemente, Naílton participou de um duelo pelas Oitavas de Final da Copa do Rei da Arábia Saudita, entre Al-Ahli e Abha na última terça-feira (31) e entre Equador e Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Ao longo da temporada, o cearense acumula convocações Conmebol Sub-17, Copa Libertadores Sub-20, Copa Sul-Americana.



Como será a competição

A competição reúne as dez seleções sul-americanas que estarão na luta pela classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A fase de grupos do Pré-Olímpico de 2024 da Conmebol terá início com as dez seleções divididas em dois grupos de cinco equipes cada.

Atual bicampeão olímpico, o Brasil disputa uma das duas vagas para os Jogos de Paris com outros nove países (Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela).

Os jogos serão disputados por pontos, em sistema de ida e volta, com cada seleção jogando todas contra todas em seu grupo. Classificam-se para a fase final as seleções que ocuparem as duas primeiras posições em cada grupo.

Na fase final, as quatro seleções classificadas jogarão entre si no mesmo sistema todos contra todos e as que terminarem nos dois primeiros lugares da tabela estarão qualificadas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.