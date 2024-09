Cearense Larissa dos Santos vence o CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro

A cearense Larissa dos Santos foi campeã da Taça Brasil 5000 São Chico Pro neste domingo (14), na Prainha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina (SC). Ela confirmou a vitória na onda surfada nos últimos segundos, tirando a vitória da também cearense Silvana Lima, com a paranaense Nathalie Martins ficando em terceiro e a campeã do São Chico Pro no ano passado, Taís Almeida, de Saquarema (RJ), em quarto lugar.

Larissa dos Santos também era só alegria pela vitória conquistada no último minuto: “Nossa, estou aqui anestesiada ainda. Não to acreditando e só tenho que dizer que Deus é bom o tempo todo. Está sendo um ano muito incrível pra mim, só tenho que agradecer a Deus e estaria feliz perdendo ou ganhando. Quero agradecer também a minha família e todo mundo que ficou na torcida por mim, especialmente a galera do Titãzinho. Conseguir essa vitória, é motivo para eu seguir lutando pelos meus sonhos e sempre acreditar que Deus é fiel”.

Decisão emocionante

Assim como na final masculina, dominada por e vencida Weslley Dantas desde o início, a decisão do título feminino foi quase toda liderada pela duas vezes campeã mundial e hexacampeã brasileira, Silvana Lima. Ela largou na frente com duas manobras fortes de frontside numa direita que valeram 4,83. A paranaense Nathalie Martins foi trocando a liderança a cada onda, até Silvana somar um 4,73 em outra direita. Quando restavam 5 minutos, Larissa dos Santos entrou na briga com a maior nota na final, 5,83.

Ela ficou precisando só de 3,73 para vencer, enquanto a defensora do título da Taça Brasil 5000 São Chico Pro, Tais Almeida, não achava boas ondas para conseguir o bicampeonato consecutivo na Prainha. O tempo foi passando, Silvana Lima ainda pegou mais uma onda, porém era fraca e no último minuto, Larissa dos Santos achou uma direita para surfar e ficou a expectativa pela nota. Ela precisava de 3,73 para ser campeã e recebeu 4,53 dos juízes, totalizando 10,36 pontos, contra 9,56 da Silvana Lima, 9,36 da Nathalie Martins e 5,74 da Taís Almeida, que terminou em quarto lugar na sua segunda final seguida na Prainha.

Legenda: Premiação da categoria feminina com a campeã Larissa dos Santos (CE), a vice-campeã: Silvana Lima (CE), a 3ª colocada Nathalie Martins (PR) e 4ª colocada Taís Almeida (RJ) Foto: Marcio David / Fecasurf

“Foi por pouco, mas ela (Larissa dos Santos) tinha a maior nota, então a diferença era muito pequena”, destacou Silvana Lima. “Eu fiquei na dúvida em quem marcar lá dentro, se era ela ou a Nathalie (Martins). Aí acabei remando numa onda errada e deixei ela solta, achando que não ia mais vir ondas. Mas faz parte e quero dar os parabéns a Larissa. Com certeza, o segundo também é um bom resultado, então só gratidão e tem mais eventos pela frente. Estou feliz e, independente de qualquer coisa, estou aí, ativa, pra brigar por mais títulos”.

A vitória da Larissa dos Santos foi na superação. Ela já tinha passado junto com Silvana Lima para a grande final, na primeira bateria do domingo na Prainha. Logo no início, Larissa recebeu uma penalidade por interferência, entrando numa onda que já tinha uma adversária surfando. E mesmo somando apenas a metade da segunda nota computada, Larissa conseguiu a segunda posição na vitória de Silvana Lima por 10,10 pontos. Larissa dos Santos totalizou 7,55, contra 5,73 da também cearense Juliana dos Santos e 5,07 da catarinense Maria Autuori.

“Eu nem sei como expressar minha emoção com essa vitória”, disse Larissa dos Santos, que já tem título de campeã brasileira profissional no currículo. “Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Hoje tava bem complicado, muito frio, mas o importante é que consegui vencer e agora é focar no próximo, porque tem muitas coisas pra rolar ainda. Daqui a alguns dias começa o Dream Tour aqui mesmo em São Chico, então bora com tudo”.