Cearense conquista medalha de bronze na Copa do Mundo de Bocha

Maciel Santos, jogador cearense, conquistou uma medalha de bronze na Copa do Mundo de Bocha, disputada em Portugal. Maciel é natural de Crateús (CE) e é considerado o mais experiente jogador de bocha do Brasil.

"Essa conquista é o resultado de muita dedicação e perseverança. Cada desafio que enfrentei me fortaleceu e provou que, com trabalho duro, tudo é possível. Essa medalha não é apenas um prêmio, mas um símbolo da minha luta e determinação", disse.

Maciel nasceu com paralisia cerebral e começou a representar o Brasil em competições internacionais com 14 anos de idade, segundo o site Rede do Esporte. Maciel foi medalha de ouro nos Jogos Paraolímpicos de Londres, em 2012.