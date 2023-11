CearáCast: O que esperar do Ceará de Vagner Mancini em 2024?

Em coletiva nesta semana, Vagner Mancini revelou o desejo por um elenco comprometido e o "projeto audacioso" em busca do acesso para Série A. O CearáCast debate sobre a projeção do treinador para o Ceará em 2024. O episódio conta com apresentação de Samuel Conrado e participações de João Bandeira Neto e Brenno Rebouças.

O bate-papo destaca o planejamento do Alvinegro e a busca por Executivo de Futebol e CEO. O clube tem programação para o novo ano iniciada no dia 26 de dezembro de forma remota.

O torcedor pode acompanhar o CearáCast todas as quintas-feiras, às 22h, na TV Diário. O episódio também fica disponível no canal do YouTube do JogadaSVM e nas plataformas de áudio.

ASSISTA AO CEARÁCAST